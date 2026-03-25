Первая ракетка. Сезон 1. Серия 6
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9.42026, Первая ракетка. Сезон 1. Серия 6
Драма16+
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Первая ракетка, 1 сезон, 6 серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Яна готова спонсировать Катю, но юная теннисистка уже начала тренироваться у Макса. Он отказывается отпускать такое дарование и угрожает публикацией записи, на которой Чернова соглашается слить матч (за это ее могут дисквалифицировать минимум на три года). Игорь и Яна делают все, чтобы освободить Катю от Макса. А в это время Алина приглашает Пашу на мероприятие в честь тридцатилетия спортивного клуба Руслана, чтобы заставить ревновать Чернову и своего бывшего Рому, которые видятся все чаще и чаще…

Чем же закончится эта вечеринка для героев драмы «Первая ракетка»? Серия 6 ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink! Дата выхода: 4 июня.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Первая ракетка»