Яна готова спонсировать Катю, но юная теннисистка уже начала тренироваться у Макса. Он отказывается отпускать такое дарование и угрожает публикацией записи, на которой Чернова соглашается слить матч (за это ее могут дисквалифицировать минимум на три года). Игорь и Яна делают все, чтобы освободить Катю от Макса. А в это время Алина приглашает Пашу на мероприятие в честь тридцатилетия спортивного клуба Руслана, чтобы заставить ревновать Чернову и своего бывшего Рому, которые видятся все чаще и чаще…



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