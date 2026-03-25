«Первая ракетка» — сериал, который продолжает удивлять. В четвертом эпизоде жена выгоняет Игоря из дома. Алина узнает, что отец считает ее только «середнячком», уходит в отрыв и попадает в аварию. Паша готовит романтический сюрприз для Кати, а Рома находит для нее нового спонсора. Правда, им оказывается ее старый знакомый… И получить его расположение будет не так-то просто!



Станет ли Катя частью элитной теннисной академии или продолжит тренироваться втайне от всех с Игорем? Продолжайте следить за событиями сериала «Первая ракетка», 4 серия ждет вас на Wink! Дата выхода: 21 мая.

