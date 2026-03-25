WinkСериалыПервая ракетка1-й сезон4-я серия
9.42026, Первая ракетка. Сезон 1. Серия 4
Драма16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Первая ракетка, 1 сезон, 4 серия
Сезоны и серии
- 16+50 мин
Первая ракетка
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+50 мин
Первая ракетка
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+45 мин
Первая ракетка
Сезон 1 Серия 3
- 16+51 мин
Первая ракетка
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Первая ракетка
Сезон 1 Серия 5
- 16+52 мин
Первая ракетка
Сезон 1 Серия 6
- 16+62 мин
Первая ракетка
Сезон 1 Серия 7
- 16+55 мин
Первая ракетка
Сезон 1 Серия 8
О сериале
«Первая ракетка» — сериал, который продолжает удивлять. В четвертом эпизоде жена выгоняет Игоря из дома. Алина узнает, что отец считает ее только «середнячком», уходит в отрыв и попадает в аварию. Паша готовит романтический сюрприз для Кати, а Рома находит для нее нового спонсора. Правда, им оказывается ее старый знакомый… И получить его расположение будет не так-то просто!
Станет ли Катя частью элитной теннисной академии или продолжит тренироваться втайне от всех с Игорем? Продолжайте следить за событиями сериала «Первая ракетка», 4 серия ждет вас на Wink! Дата выхода: 21 мая.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Евгений
Корчагин
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Полина
Гухман
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актриса
Елизавета
Шакира
- Актёр
Владимир
Мишуков
- Актёр
Олег
Чугунов
- Актёр
Валерий
Степанов
- Актриса
Юлия
Благая
- Актриса
Валентина
Малыгина
- Актёр
Александр
Самойленко
- АВАктёр
Александр
Воробьев
- Актёр
Павел
Ворожцов
- СКАктриса
София
Каирбекова
- АДАктёр
Артём
Дмитриев
- ПЗАктриса
Полина
Заборина
- Актёр
Артур
Чичикин
- Актриса
Алина
Юнева
- ВГАктёр
Вадим
Громыко
- Сценарист
Андрей
Мухортов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- Сценарист
Константин
Маньковский
- Сценарист
Данил
Lumerz
- ДЕСценарист
Дмитрий
Ефимович
- Продюсер
Константин
Маньковский
- ПСПродюсер
Павел
Сарычев
- Продюсер
Андрей
Мухортов
- Продюсер
Дмитрий
Зверьков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ЯЧПродюсер
Яна
Чиж
- КАПродюсер
Кирилл
Ашумов
- ЗЧПродюсер
Захар
Чавкин
- Продюсер
Евгения
Хрипкова
- ДДХудожница
Дарья
Денисова
- ААХудожница
Алина
Асрян
- Оператор
Валерий
Махмудов
- ДСИсполнительный продюсер
Дмитрий
Сущенко
- Генеральный продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Генеральный продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Линейный продюсер
Анастасия
Пивоварова