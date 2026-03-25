Первая ракетка. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Первая ракетка
1-й сезон
4-я серия
9.42026, Первая ракетка. Сезон 1. Серия 4
Драма16+
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Первая ракетка, 1 сезон, 4 серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Первая ракетка» — сериал, который продолжает удивлять. В четвертом эпизоде жена выгоняет Игоря из дома. Алина узнает, что отец считает ее только «середнячком», уходит в отрыв и попадает в аварию. Паша готовит романтический сюрприз для Кати, а Рома находит для нее нового спонсора. Правда, им оказывается ее старый знакомый… И получить его расположение будет не так-то просто!

Станет ли Катя частью элитной теннисной академии или продолжит тренироваться втайне от всех с Игорем? Продолжайте следить за событиями сериала «Первая ракетка», 4 серия ждет вас на Wink! Дата выхода: 21 мая.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Первая ракетка»