9.52023, Мастодонт. Сезон 1. Серия 9
Комедия16+
Пожилой чиновник открывает для себя мир цифровых технологий, чтобы сблизиться с дочерью. Комедия с Федором Добронравовым и Ольгой Медынич
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Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+34 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 1
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 2
- 16+28 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 3
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 4
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 5
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 6
- 16+28 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 7
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 9
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 10
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 11
- 16+33 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Виктор Петрович понимает, что нельзя больше скрывать от Кати правду. Тамара и Никита не оставляют попыток избавиться от Молодцова и придумывают план. Морин приглашает Пашу поработать на него, но прибыв в офис, тот почему-то оказывается единственным сотрудником. Ростик случайно узнает, что Виктор Петрович — его дедушка, и решает помочь Молодцову во всем признаться Кате. Чем закончатся козни против Мастодонта и как отреагирует Катя на шокирующую правду? Сериал «Мастодонт» смотреть онлайн можно на портале Wink — 9 серия 1 сезона уже ждет вас!
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- СДРежиссёр
Станислав
Довжик
- МКРежиссёр
Марат
Ким
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- МВАктёр
Марк
Вдовин
- СНАктёр
Савелий
Наумов
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актёр
Владимир
Сарапульцев
- Актёр
Игорь
Алексеев
- АБСценарист
Александр
Балдин
- АССценарист
Андрей
Скальницкий
- ВПСценарист
Василий
Поланский
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- Продюсер
Георгий
Малков
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- УШПродюсер
Ульяна
Шабельник
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ТДХудожница
Татьяна
Девирц
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- КГОператор
Кирилл
Голубев
- DГКомпозитор
DJ
Грув