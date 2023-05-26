Виктор Петрович понимает, что нельзя больше скрывать от Кати правду. Тамара и Никита не оставляют попыток избавиться от Молодцова и придумывают план. Морин приглашает Пашу поработать на него, но прибыв в офис, тот почему-то оказывается единственным сотрудником. Ростик случайно узнает, что Виктор Петрович — его дедушка, и решает помочь Молодцову во всем признаться Кате. Чем закончатся козни против Мастодонта и как отреагирует Катя на шокирующую правду? Сериал «Мастодонт» смотреть онлайн можно на портале Wink — 9 серия 1 сезона уже ждет вас!

