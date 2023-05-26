Мастодонт. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Мастодонт
1-й сезон
9-я серия
9.52023, Мастодонт. Сезон 1. Серия 9
Комедия16+
Пожилой чиновник открывает для себя мир цифровых технологий, чтобы сблизиться с дочерью. Комедия с Федором Добронравовым и Ольгой Медынич
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Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Виктор Петрович понимает, что нельзя больше скрывать от Кати правду. Тамара и Никита не оставляют попыток избавиться от Молодцова и придумывают план. Морин приглашает Пашу поработать на него, но прибыв в офис, тот почему-то оказывается единственным сотрудником. Ростик случайно узнает, что Виктор Петрович — его дедушка, и решает помочь Молодцову во всем признаться Кате. Чем закончатся козни против Мастодонта и как отреагирует Катя на шокирующую правду? Сериал «Мастодонт» смотреть онлайн можно на портале Wink — 9 серия 1 сезона уже ждет вас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастодонт»