Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+34 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 1
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 2
- 16+28 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 3
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 4
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 5
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 6
- 16+28 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 7
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 9
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 10
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 11
- 16+33 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Во втором эпизоде Виктору Петровичу придется столкнуться с особенностями современного коллектива: «удаленка» во вторник, сотрудница-колясочница, цифровые приколы... но, как настоящий профессионал, он и тут находит решение. Новый начальник организовывает пункт передержки жильцов, оставшихся без отопления, прямо в офисе и умудряется заслужить симпатию дочери-руководителя. Позже Виктор знакомится с внуком Ростиком, который уверен, что его дед героически погиб. Получится ли у Молодцова переиграть ленивого красавчика и бывшего начальника отдела Дениса в цифровой схватке за власть? 2 серию 1 сезона сериала «Мастодонт» смотреть онлайн уже можно на Wink!
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Информация
Рейтинг
- СДРежиссёр
Станислав
Довжик
- МКРежиссёр
Марат
Ким
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- МВАктёр
Марк
Вдовин
- СНАктёр
Савелий
Наумов
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актёр
Владимир
Сарапульцев
- АБСценарист
Александр
Балдин
- АССценарист
Андрей
Скальницкий
- ВПСценарист
Василий
Поланский
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- Продюсер
Георгий
Малков
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- УШПродюсер
Ульяна
Шабельник
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ТДХудожница
Татьяна
Девирц
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- КГОператор
Кирилл
Голубев
- DГКомпозитор
DJ
Грув