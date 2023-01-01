Мастодонт. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Мастодонт
1-й сезон
2-я серия
9.52023, Мастодонт. Сезон 1. Серия 2
Комедии16+
Пожилой чиновник открывает для себя мир цифровых технологий, чтобы сблизиться с дочерью. Комедия с Федором Добронравовым и Ольгой Медынич
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Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Во втором эпизоде Виктору Петровичу придется столкнуться с особенностями современного коллектива: «удаленка» во вторник, сотрудница-колясочница, цифровые приколы... но, как настоящий профессионал, он и тут находит решение. Новый начальник организовывает пункт передержки жильцов, оставшихся без отопления, прямо в офисе и умудряется заслужить симпатию дочери-руководителя. Позже Виктор знакомится с внуком Ростиком, который уверен, что его дед героически погиб. Получится ли у Молодцова переиграть ленивого красавчика и бывшего начальника отдела Дениса в цифровой схватке за власть? 2 серию 1 сезона сериала «Мастодонт» смотреть онлайн уже можно на Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастодонт»