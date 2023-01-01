Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Во втором эпизоде Виктору Петровичу придется столкнуться с особенностями современного коллектива: «удаленка» во вторник, сотрудница-колясочница, цифровые приколы... но, как настоящий профессионал, он и тут находит решение. Новый начальник организовывает пункт передержки жильцов, оставшихся без отопления, прямо в офисе и умудряется заслужить симпатию дочери-руководителя. Позже Виктор знакомится с внуком Ростиком, который уверен, что его дед героически погиб. Получится ли у Молодцова переиграть ленивого красавчика и бывшего начальника отдела Дениса в цифровой схватке за власть? 2 серию 1 сезона сериала «Мастодонт» смотреть онлайн уже можно на Wink!



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