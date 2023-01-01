Мастодонт 1 сезон (Сериал 2023) смотреть
Сезоны и серии
- 16+34 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 1
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 2
- 16+28 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 3
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 4
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 5
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 6
- 16+28 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 7
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 9
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 10
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 11
- 16+33 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 12
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Оцифроваться ради дочери: шестидесятилетний чиновник с Урала бросает все и переезжает в Москву заниматься современными технологиями. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Мастодонт» 2023 года онлайн. В первом сезоне Виктор Молодцов внезапно узнает, что у него есть дочь. Екатерина работает в Москве — руководит департаментом министерства цифрового развития. Виктор решает, что обязан познакомиться с ней; с помощью связей мужчина в возрасте попадает в мир передовых технологий — все, чтобы быть ближе к дочери. Между ним и другими сотрудниками министерства стоит языковой барьер: Виктор понятия не имеет, что такое гаджет, хайп и спам, но готов отказаться от закоренелых принципов старшего поколения и погрузиться в мир IT. Смогут ли отец и дочь узнать и понять друг друга несмотря на информационные преграды? Подписывайтесь на Wink и включайте комедию с Федором Добронравовым, Ольгой Медынич, Марком Богатыревым и Еленой Яковлевой «Мастодонт» — сериал 2023 смотреть онлайн можно на видеопортале уже сейчас в хорошем качестве.
Сериал Мастодонт 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- СДРежиссёр
Станислав
Довжик
- МКРежиссёр
Марат
Ким
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- МВАктёр
Марк
Вдовин
- СНАктёр
Савелий
Наумов
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актёр
Владимир
Сарапульцев
- АБСценарист
Александр
Балдин
- АССценарист
Андрей
Скальницкий
- ВПСценарист
Василий
Поланский
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- Продюсер
Георгий
Малков
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- УШПродюсер
Ульяна
Шабельник
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ТДХудожница
Татьяна
Девирц
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- КГОператор
Кирилл
Голубев
- DГКомпозитор
DJ
Грув