Мастодонт. Сезон 1
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Мастодонт 1 сезон (Сериал 2023) смотреть

9.52023, Мастодонт. Сезон 1 12 серий
Комедии16+
Пожилой чиновник открывает для себя мир цифровых технологий, чтобы сблизиться с дочерью. Комедия с Федором Добронравовым и Ольгой Медынич
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Оцифроваться ради дочери: шестидесятилетний чиновник с Урала бросает все и переезжает в Москву заниматься современными технологиями. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Мастодонт» 2023 года онлайн. В первом сезоне Виктор Молодцов внезапно узнает, что у него есть дочь. Екатерина работает в Москве — руководит департаментом министерства цифрового развития. Виктор решает, что обязан познакомиться с ней; с помощью связей мужчина в возрасте попадает в мир передовых технологий — все, чтобы быть ближе к дочери. Между ним и другими сотрудниками министерства стоит языковой барьер: Виктор понятия не имеет, что такое гаджет, хайп и спам, но готов отказаться от закоренелых принципов старшего поколения и погрузиться в мир IT. Смогут ли отец и дочь узнать и понять друг друга несмотря на информационные преграды? Подписывайтесь на Wink и включайте комедию с Федором Добронравовым, Ольгой Медынич, Марком Богатыревым и Еленой Яковлевой «Мастодонт» — сериал 2023 смотреть онлайн можно на видеопортале уже сейчас в хорошем качестве.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастодонт»

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