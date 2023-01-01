Мастодонт (Сериал 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+34 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 1
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 2
- 16+28 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 3
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 4
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 5
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 6
- 16+28 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 7
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 9
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 10
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 11
- 16+33 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 12
Сюж�ет
«Мастодонт» — сериал, в котором Федор Добронравов играет пожилого провинциального чиновника, вынужденного окунуться в мир гаджетов и цифровых технологий ради знакомства с дочерью.
В мэрии города Зауральска работает Виктор Молодцов — консервативный чиновник, который не решается осваивать новые технологии и предпочитает жить по старинке. Однажды Молодцов узнает, что в Москве живет его взрослая дочь, о существовании которой он раньше не подозревал, и решает во что бы то ни стало с ней познакомиться. Екатерина работает в Министерстве, занимающимся развитием новых технологий. Чтобы быть ближе к дочери, старый чиновник устраивается в Министерство, где ему предстоит подружиться с девайсами, роботами и искусственным интеллектом, разобраться в сленге и, пожалуй, самое трудное — найти свое место в современном мире.
Сможет ли он приспособиться к новой жизни, можно узнать, если смотреть сериал «Мастодонт» 2023 года онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- СДРежиссёр
Станислав
Довжик
- МКРежиссёр
Марат
Ким
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- МВАктёр
Марк
Вдовин
- СНАктёр
Савелий
Наумов
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актёр
Владимир
Сарапульцев
- АБСценарист
Александ�р
Балдин
- АССценарист
Андрей
Скальницкий
- ВПСценарист
Василий
Поланский
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- Продюсер
Георгий
Малков
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- УШПродюсер
Ульяна
Шабельник
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ТДХудожница
Татьяна
Девирц
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- КГОператор
Кирилл
Голубев
- DГКомпозитор
DJ
Грув