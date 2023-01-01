Мастодонт
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Мастодонт
9.52023, Мастодонт 1 сезон
Комедии16+
Пожилой чиновник открывает для себя мир цифровых технологий, чтобы сблизиться с дочерью. Комедия с Федором Добронравовым и Ольгой Медынич
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Мастодонт (Сериал 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Мастодонт» — сериал, в котором Федор Добронравов играет пожилого провинциального чиновника, вынужденного окунуться в мир гаджетов и цифровых технологий ради знакомства с дочерью.

В мэрии города Зауральска работает Виктор Молодцов — консервативный чиновник, который не решается осваивать новые технологии и предпочитает жить по старинке. Однажды Молодцов узнает, что в Москве живет его взрослая дочь, о существовании которой он раньше не подозревал, и решает во что бы то ни стало с ней познакомиться. Екатерина работает в Министерстве, занимающимся развитием новых технологий. Чтобы быть ближе к дочери, старый чиновник устраивается в Министерство, где ему предстоит подружиться с девайсами, роботами и искусственным интеллектом, разобраться в сленге и, пожалуй, самое трудное — найти свое место в современном мире.

Сможет ли он приспособиться к новой жизни, можно узнать, если смотреть сериал «Мастодонт» 2023 года онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастодонт»

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