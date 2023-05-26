Мастодонт. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Мастодонт
1-й сезон
7-я серия
9.52023, Мастодонт. Сезон 1. Серия 7
Комедия16+
Пожилой чиновник открывает для себя мир цифровых технологий, чтобы сблизиться с дочерью. Комедия с Федором Добронравовым и Ольгой Медынич
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Виктор Петрович окончательно решил уехать из Москвы после увольнения. Тем временем начальник дает Екатерине задание отправить Молодцова в область, подключать консервативный ДК к онлайн-платформе. Она не готова признаться, что уволила такого ценного сотрудника, и решает найти ему замену. Ростик прогуливает уроки, чтобы встретиться с Алисой, и попадает в неприятную ситуацию. Отделу обратной связи поручают обучение возрастных пользователей, однако юные айтишники не знают, как найти общий язык с пенсионерами. Вернется ли в Москву так нужный всем Виктор Петрович? Предлагаем вам смотреть сериал «Мастодонт» — 7 серия 1 сезона уже доступна на платформе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастодонт»