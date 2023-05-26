Виктор Петрович окончательно решил уехать из Москвы после увольнения. Тем временем начальник дает Екатерине задание отправить Молодцова в область, подключать консервативный ДК к онлайн-платформе. Она не готова признаться, что уволила такого ценного сотрудника, и решает найти ему замену. Ростик прогуливает уроки, чтобы встретиться с Алисой, и попадает в неприятную ситуацию. Отделу обратной связи поручают обучение возрастных пользователей, однако юные айтишники не знают, как найти общий язык с пенсионерами. Вернется ли в Москву так нужный всем Виктор Петрович? Предлагаем вам смотреть сериал «Мастодонт» — 7 серия 1 сезона уже доступна на платформе Wink.

