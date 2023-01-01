Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Денис и Дина начинают встречаться, но снова вмешивается итальянский шеф. Паша доделывает программу по заказу Морина и случайно сознается в этом Молодцову. Ростику нужна помощь дедушки: в классе появился задира, и между мальчиками вспыхнул конфликт. Мастодонт находит для этой проблемы весьма интересное решение. Паша не может забыть Эллу и отправляется в клуб для взрослых, чтобы найти ее. Туда же Виктор Петрович посылает Дениса, чтобы следить за Мориным.



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