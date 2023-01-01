Мастодонт. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Мастодонт
1-й сезон
11-я серия
9.52023, Мастодонт. Сезон 1. Серия 11
Комедии16+
Пожилой чиновник открывает для себя мир цифровых технологий, чтобы сблизиться с дочерью. Комедия с Федором Добронравовым и Ольгой Медынич
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Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Денис и Дина начинают встречаться, но снова вмешивается итальянский шеф. Паша доделывает программу по заказу Морина и случайно сознается в этом Молодцову. Ростику нужна помощь дедушки: в классе появился задира, и между мальчиками вспыхнул конфликт. Мастодонт находит для этой проблемы весьма интересное решение. Паша не может забыть Эллу и отправляется в клуб для взрослых, чтобы найти ее. Туда же Виктор Петрович посылает Дениса, чтобы следить за Мориным.

Сможет ли Молодцов доказать Тамаре и Кате, что Никита многое скрывает? Продолжайте смотреть сериал «Мастодонт» — 11 серия 1 сезона уже доступна только на Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастодонт»