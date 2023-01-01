Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Екатерина дает Виктору важное поручение, но бывший начальник Денис не рад успехам нового менеджера. Тем временем Минцифры должно участвовать в турнире по киберспорту, а в команде возникают проблемы. На помощь Виктору Петровичу снова приходит Ростик. На турнире в команде появляется новый участник с супер-никнеймом. Там же Виктор случайно встречается с Тамарой, матерью Кати. Понравится ли «бабушке» такое семейное сплочение или она не рада приезду Катиного отца? 3 серию 1 сезона сериала «Мастодонт» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink!



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