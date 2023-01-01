Мастодонт. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Мастодонт
1-й сезон
5-я серия
9.52023, Мастодонт. Сезон 1. Серия 5
Комедии16+
Пожилой чиновник открывает для себя мир цифровых технологий, чтобы сблизиться с дочерью. Комедия с Федором Добронравовым и Ольгой Медынич
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Виктор Петрович убежден, что Катя не его дочь и ничто его больше не держит в Москве. Но сначала ему придется отработать положенный срок на приеме «живых» обращений граждан. В Минцифры проходит ярмарка стартапов, на которую Ростик приглашает Алису. Туда же приходит Антон, друг Яны, которого она избегает. Никиту Морина приглашают на встречу с руководством министерства, но никто не знает, что сам он в технологиях полный ноль. Вернется ли Виктор Петрович в Зауральск? На Wink уже доступен сериал «Мастодонт», 5 серия. Смотреть онлайн можно эксклюзивно на нашем портале!

Сериал Мастодонт 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастодонт»