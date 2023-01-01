Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Виктор Петрович убежден, что Катя не его дочь и ничто его больше не держит в Москве. Но сначала ему придется отработать положенный срок на приеме «живых» обращений граждан. В Минцифры проходит ярмарка стартапов, на которую Ростик приглашает Алису. Туда же приходит Антон, друг Яны, которого она избегает. Никиту Морина приглашают на встречу с руководством министерства, но никто не знает, что сам он в технологиях полный ноль. Вернется ли Виктор Петрович в Зауральск? На Wink уже доступен сериал «Мастодонт», 5 серия. Смотреть онлайн можно эксклюзивно на нашем портале!



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