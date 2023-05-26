Мастодонт. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Мастодонт
1-й сезон
12-я серия
9.52023, Мастодонт. Сезон 1. Серия 12
Комедия16+
Пожилой чиновник открывает для себя мир цифровых технологий, чтобы сблизиться с дочерью. Комедия с Федором Добронравовым и Ольгой Медынич
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Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Тамара и Виктор Петрович пытаются вывести Морина на чистую воду. Между тем Никита обманывает Пашу, который в отместку решает испортить презентацию проекта. Масштабная идея Виктора Петровича создает конфликт интересов, из-за которого свадьба Кати и Никиты откладывается. Морин ищет способ это изменить и решает бороться в первую очередь за себя. Тем временем отношения между Молодцовым и его вновь обретенными родственниками, кажется, начинают налаживаться.

Какие сюрпризы ждут семью Молодцовых-Кулик в последнем эпизоде? Смотрите финал 1 сезона жизненной комедии «Мастодонт» — 12 серия уже ждет вас эксклюзивно на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастодонт»