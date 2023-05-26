Тамара и Виктор Петрович пытаются вывести Морина на чистую воду. Между тем Никита обманывает Пашу, который в отместку решает испортить презентацию проекта. Масштабная идея Виктора Петровича создает конфликт интересов, из-за которого свадьба Кати и Никиты откладывается. Морин ищет способ это изменить и решает бороться в первую очередь за себя. Тем временем отношения между Молодцовым и его вновь обретенными родственниками, кажется, начинают налаживаться.



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