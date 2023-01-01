Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Случайно встретив давнюю пассию, чиновник с Урала Виктор Петрович Молодцов узнает, что у него есть взрослая дочь. Он переезжает в Москву, чтобы найти ее, и благодаря другу устраивается работать под ее начальством. Сама Екатерина не подозревает, что Виктор — ее отец. Первый рабочий день проходит непросто: привыкший работать «в поле» возрастной профессионал с трудом понимает специфику цифрового ведомства. Кроме того, мужчине приходится скрываться от Тамары, матери Кати, которая утверждает, что Виктор не отец ее дочери. Как примет нового начальника молодой коллектив и жестокая столица? Узнаете из 1 серии 1 сезона многосерийной комедии «Мастодонт» — сериал 2023 года смотреть онлайн можно уже сейчас на портале Wink!



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