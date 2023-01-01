Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+34 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 1
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 2
- 16+28 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 3
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 4
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 5
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 6
- 16+28 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 7
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 9
- 16+27 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 10
- 16+29 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 11
- 16+33 мин
Мастодонт
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Случайно встретив давнюю пассию, чиновник с Урала Виктор Петрович Молодцов узнает, что у него есть взрослая дочь. Он переезжает в Москву, чтобы найти ее, и благодаря другу устраивается работать под ее начальством. Сама Екатерина не подозревает, что Виктор — ее отец. Первый рабочий день проходит непросто: привыкший работать «в поле» возрастной профессионал с трудом понимает специфику цифрового ведомства. Кроме того, мужчине приходится скрываться от Тамары, матери Кати, которая утверждает, что Виктор не отец ее дочери. Как примет нового начальника молодой коллектив и жестокая столица? Узнаете из 1 серии 1 сезона многосерийной комедии «Мастодонт» — сериал 2023 года смотреть онлайн можно уже сейчас на портале Wink!
Сериал Мастодонт 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- СДРежиссёр
Станислав
Довжик
- МКРежиссёр
Марат
Ким
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- МВАктёр
Марк
Вдовин
- СНАктёр
Савелий
Наумов
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актёр
Владимир
Сарапульцев
- АБСценарист
Александр
Балдин
- АССценарист
Андрей
Скальницкий
- ВПСценарист
Василий
Поланский
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- Продюсер
Георгий
Малков
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- УШПродюсер
Ульяна
Шабельник
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ТДХудожница
Татьяна
Девирц
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- КГОператор
Кирилл
Голубев
- DГКомпозитор
DJ
Грув