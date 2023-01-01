Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Катя сердится на маму за многолетний обман и пытается уволить отца. Морин выходит сухим из воды. Денис старается держать дистанцию с Диной, но Молодцов поручает им вместе помочь повару-итальянцу. Тамара обещает зауральским чиновникам крупные инвестиции при условии, что они вернут Виктора Петровича домой. Катя принимает неожиданное решение.



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