Мастодонт. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Мастодонт
1-й сезон
10-я серия
9.52023, Мастодонт. Сезон 1. Серия 10
Комедии16+
Пожилой чиновник открывает для себя мир цифровых технологий, чтобы сблизиться с дочерью. Комедия с Федором Добронравовым и Ольгой Медынич
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Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Катя сердится на маму за многолетний обман и пытается уволить отца. Морин выходит сухим из воды. Денис старается держать дистанцию с Диной, но Молодцов поручает им вместе помочь повару-итальянцу. Тамара обещает зауральским чиновникам крупные инвестиции при условии, что они вернут Виктора Петровича домой. Катя принимает неожиданное решение.

Согласится ли Молодцов оставить семью и уехать из Москвы? Узнайте в новом эпизоде сериала «Мастодонт» — смотреть онлайн 10 серию 1 сезона можно на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастодонт»