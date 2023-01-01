Мастодонт. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Мастодонт
1-й сезон
4-я серия
9.52023, Мастодонт. Сезон 1. Серия 4
Комедии16+
Пожилой чиновник открывает для себя мир цифровых технологий, чтобы сблизиться с дочерью. Комедия с Федором Добронравовым и Ольгой Медынич
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Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Виктор Петрович с Катей отправляются в деревню, жители которой протестуют против вышки 5G. На месте оказывается, что дело не во вредном излучении, а это все — бизнес. В отсутствие шефа Денис пытается проявить себя, чтобы вернуться в начальники. Тем временем остальные сотрудники отдела настроены более дружелюбно и не хотят помогать Денису. По совету друга Виктор хочет сделать тест ДНК, но Тамара сама решает вопрос... Кто окажется настоящим отцом Кати и останется ли Виктор в отделе? 4 серию 1 сезона сериала «Мастодонт» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастодонт»