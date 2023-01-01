Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Мастодонт снова становится главой отдела. Денис рассержен, что Екатерина Викторовна не выполнила свое обещание. Команда отдела обратной связи получает задание разработать новый социальный сервис, но из-за конфликтов в коллективе работа не идет. Виктор Петрович решает устроить загородный тимбилдинг для отдела и начальства. Лыжи, пейнтбол и уютный вечер должны помочь всем сблизиться и простить друг другу ошибки. Только вот Никита настроен не так уж дружелюбно... Поможет ли туристическая вылазка сплотить команду? Узнайте в новом эпизоде сериала «Мастодонт» — 8 серия 1 сезона уже ждет вас эксклюзивно на Wink.



Сериал Мастодонт 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.