Мастодонт. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Мастодонт
1-й сезон
8-я серия
9.52023, Мастодонт. Сезон 1. Серия 8
Комедии16+
Пожилой чиновник открывает для себя мир цифровых технологий, чтобы сблизиться с дочерью. Комедия с Федором Добронравовым и Ольгой Медынич
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мастодонт снова становится главой отдела. Денис рассержен, что Екатерина Викторовна не выполнила свое обещание. Команда отдела обратной связи получает задание разработать новый социальный сервис, но из-за конфликтов в коллективе работа не идет. Виктор Петрович решает устроить загородный тимбилдинг для отдела и начальства. Лыжи, пейнтбол и уютный вечер должны помочь всем сблизиться и простить друг другу ошибки. Только вот Никита настроен не так уж дружелюбно... Поможет ли туристическая вылазка сплотить команду? Узнайте в новом эпизоде сериала «Мастодонт» — 8 серия 1 сезона уже ждет вас эксклюзивно на Wink.

Сериал Мастодонт 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастодонт»