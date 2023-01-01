Мастодонт. Сезон 1. Серия 6
Wink
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Мастодонт
1-й сезон
6-я серия
9.52023, Мастодонт. Сезон 1. Серия 6
Комедии16+
Пожилой чиновник открывает для себя мир цифровых технологий, чтобы сблизиться с дочерью. Комедия с Федором Добронравовым и Ольгой Медынич
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Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Узнав результаты ДНК-теста, Виктор Петрович остается в Москве. Екатерина просит его подготовить доклад для совещания, и Мастодонт обращается за помощью к Денису. Однако у него и Морина свои планы. К Дине приезжает мама, убежденная, что дочка — замминистра и встречается с миллионером. Ростик приглашает Виктора Петровича на день рождения, и новоиспеченный дедушка решает устроить сюрприз и пригласить Алису. Праздник удался, только вот мама и бабушка не очень довольны таким выбором гостей. Сможет ли Виктор Петрович произвести впечатление на руководителей и родственников? Узнайте продолжение истории в новом эпизоде сериала «Мастодонт». 6 серия уже доступна к просмотру только на Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастодонт»