Мастодонт (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Узнав результаты ДНК-теста, Виктор Петрович остается в Москве. Екатерина просит его подготовить доклад для совещания, и Мастодонт обращается за помощью к Денису. Однако у него и Морина свои планы. К Дине приезжает мама, убежденная, что дочка — замминистра и встречается с миллионером. Ростик приглашает Виктора Петровича на день рождения, и новоиспеченный дедушка решает устроить сюрприз и пригласить Алису. Праздник удался, только вот мама и бабушка не очень довольны таким выбором гостей. Сможет ли Виктор Петрович произвести впечатление на руководителей и родственников? Узнайте продолжение истории в новом эпизоде сериала «Мастодонт». 6 серия уже доступна к просмотру только на Wink!



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