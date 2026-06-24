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Интерны (сериал, 2014) сезон 4 серия 97 смотреть онлайн
О сериале
Ученики Быкова двигаются дальше, а это значит, что ему нужна новая кровь. Сражение за место в команде терапевта с тяжелым характером вы увидите в сериале «Интерны», 4 сезон которого можно найти на Wink.
В начале финального сезона комедии о непростой жизни медиков доктор Быков оказывается одинок. Лобанов перешел в другое приемное отделение, Фил теперь работает на Купитмана, а Романенко отказывается терпеть постоянный ор начальника. Тем не менее Быков продолжает издеваться над бывшими интернами, и те, посоветовавшись с Кисегач, решают, что ему нужны новые ученики. С этого момента начинаются изнурительные испытания наивных выпускников, которые мечтают попасть в команду выдающегося доктора.
Кто станет следующей целью издевательств Быкова и как сложится дальнейшая судьба любимых героев, вы узнаете, когда будете смотреть «Интерны». 4 сезон, ставший для культового сериала финальным, уже доступен на Wink.
Рейтинг
- МПРежиссёр
Максим
Пежемский
- ЗБРежиссёр
Заур
Болотаев
- МКРежиссёр
Милан
Килибарда
- ЕНРежиссёр
Евгений
Невский
- РНРежиссёр
Радда
Новикова
- Режиссёр
Дина
Штурманова
- КСРежиссёр
Кирилл
Седухин
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- ИГАктёр
Илья
Глинников
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актёр
Вадим
Демчог
- Актриса
Светлана
Камынина
- СПАктриса
Светлана
Пермякова
- Актёр
Один
Ланд Байрон
- ДШАктёр
Дмитрий
Шаракоис
- ТЛАктриса
Татьяна
Лянник
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- ЛААктриса
Лидия
Арефьева
- МААктёр
Максим
Артамонов
- МПАктёр
Михаил
Павлик
- ТМАктриса
Татьяна
Мухина
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- СКСценарист
Сергей
Кулыбышев
- ВЛСценарист
Виталий
Лисичкин
- ГШСценарист
Григорий
Швиденко
- АКСценарист
Александр
Кагарманов
- МПСценарист
Максим
Пешков
- СНСценарист
Сергей
Нотариус
- АКСценарист
Антон
Косьмин
- МДСценарист
Марат
Дулатов
- СФСценарист
Сергей
Фирсов
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- Продюсер
Семён
Слепаков
- ТБПродюсер
Таймураз
Бадзиев
- АЛПродюсер
Андрей
Левин
- ДППродюсер
Дмитрий
Пермяков
- Продюсер
Антон
Морозенко
- АДПродюсер
Анастасия
Дмитриева
- ДГПродюсер
Дарья
Грацевич
- ПЛХудожник
Павел
Лычкин
- АИХудожник
Андрей
Ивакин
- ЕБХудожник
Евгений
Бюрчиев
- ААХудожница
Александра
Андреева
- ОДХудожник
Олег
Демидов
- ОММонтажёр
Олег
Малыгин
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- СБМонтажёр
Сергей
Биденко
- ВЩМонтажёр
Виталий
Щуров
- АСМонтажёр
Алексей
Смирнов
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ЛДМонтажёр
Леонид
Добридень
- АПМонтажёр
Александр
Попов
- ЗБОператор
Заур
Болотаев
- ГВОператор
Григорий
Володин
- Оператор
Юрий
Коробейников
- Оператор
Дмитрий
Карначик
- ВБОператор
Виктор
Бормотов
- ИАОператор
Илья
Авербах
- ВРОператор
Василий
Рыжов
- МТКомпозитор
Максим
Тимошенко
- ИСКомпозитор
Игорь
Смирнов
- ИЛКомпозитор
Иван
Лубенников