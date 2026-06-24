Интерны. Сезон 4. Серия 80
Wink
Сериалы
Интерны
4-й сезон
80-я серия
9.52014, Интерны. Сезон 4. Серия 80
Комедия16+
Серия в подписке «PREMIER»

Интерны (сериал, 2014) сезон 4 серия 80 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Интерны все время попадают в идиотские ситуации, а их руководитель доктор Быков с удовольствием за этим наблюдает.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Интерны»