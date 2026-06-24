Ученики Быкова двигаются дальше, а это значит, что ему нужна новая кровь. Сражение за место в команде терапевта с тяжелым характером вы увидите в сериале «Интерны», 4 сезон которого можно найти на Wink.



В начале финального сезона комедии о непростой жизни медиков доктор Быков оказывается одинок. Лобанов перешел в другое приемное отделение, Фил теперь работает на Купитмана, а Романенко отказывается терпеть постоянный ор начальника. Тем не менее Быков продолжает издеваться над бывшими интернами, и те, посоветовавшись с Кисегач, решают, что ему нужны новые ученики. С этого момента начинаются изнурительные испытания наивных выпускников, которые мечтают попасть в команду выдающегося доктора.



Кто станет следующей целью издевательств Быкова и как сложится дальнейшая судьба любимых героев, вы узнаете, когда будете смотреть «Интерны». 4 сезон, ставший для культового сериала финальным, уже доступен на Wink.

