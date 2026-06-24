Интерны. Сезон 4. Серия 7
Wink
Сериалы
Интерны
4-й сезон
7-я серия
9.62014, Интерны. Сезон 4. Серия 7
Комедия16+
Серия в подписке «PREMIER»

Интерны (сериал, 2014) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Ученики Быкова двигаются дальше, а это значит, что ему нужна новая кровь. Сражение за место в команде терапевта с тяжелым характером вы увидите в сериале «Интерны», 4 сезон которого можно найти на Wink.

В начале финального сезона комедии о непростой жизни медиков доктор Быков оказывается одинок. Лобанов перешел в другое приемное отделение, Фил теперь работает на Купитмана, а Романенко отказывается терпеть постоянный ор начальника. Тем не менее Быков продолжает издеваться над бывшими интернами, и те, посоветовавшись с Кисегач, решают, что ему нужны новые ученики. С этого момента начинаются изнурительные испытания наивных выпускников, которые мечтают попасть в команду выдающегося доктора.

Кто станет следующей целью издевательств Быкова и как сложится дальнейшая судьба любимых героев, вы узнаете, когда будете смотреть «Интерны». 4 сезон, ставший для культового сериала финальным, уже доступен на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Интерны»