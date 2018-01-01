Сериалы про маньяков
Сериалы про маньяков вызывают большой интерес у зрителей благодаря своей способности исследовать темные уголки человеческой души. Лучшие сериалы про маньяков и серийных убийц не только захватывают зрителей напряженным сюжетом, но и предлагают глубокое понимание психологии персонажей, которые находятся на грани между гением и безумием. Одним из таких известных сериалов является «Мерзлая земля», который погружает в мир криминальных расследований, когда выясняется, что жених главной героини — маньяк. Другой яркий пример — «Настоящий детектив», в котором каждая темная история исследует не только преступления, но и внутренние демоны героев. В последние годы сериалы про маньяков на реальных событиях растут в популярности, как, например, «Фишер». К другим же проектам пытаются придать более правдивое и обоснованное освещение преступлений, что добавляет им дополнительную глубину и реализм, делая тем самым зрительский опыт более многослойным. Вот известные русские сериалы про маньяков: «Охота на певицу», «Женский приговор», «Человек из дома напротив», «Кукольник», «Инквизитор», но в подборке можно найти и зарубежные сериалы про маньяков, например, «Декстер», «Богомол», «Меморист», «Поймай мне убийцу», «Мертвый сезон» и другие. Важно отметить, что лучшие сериалы про убийц-маньяков часто поднимает философские вопросы о природе зла и человеческой морали, заставляя зрителей задумываться о мотивации преступников и социальной среде, в которой они существуют. Смотреть сериалы про маньяков приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

Сериалы
Постер к сериалу Клуб убийц 2024
8.1

Клуб убийц

2024
Постер к сериалу Один из нас 2023
7.6

Один из нас

2023
Постер к сериалу Подслушано в Рыбинске 2024
9.2

Подслушано в Рыбинске

2024
Постер к сериалу Злые люди 2025
8.9

Злые люди

2025
Постер к сериалу Анатомия убийцы 2018
8.4

Анатомия убийцы

2018
Постер к сериалу Ледяная бездна 2021
8.5

Ледяная бездна

2021
Постер к сериалу Найди меня 2023
7.7

Найди меня

2023
Постер к сериалу Самбра 2023
8.3

Самбра

2023
Постер к сериалу Волк 2023
8.2

Волк

2023
Постер к сериалу Охота на певицу 2019
8.9

Охота на певицу

2019
Постер к сериалу Поймай мне убийцу 2022
8.4

Поймай мне убийцу

2022
Постер к сериалу Мышь 2021
9.2

Мышь

2021
Постер к сериалу Ганнибал 2013
9.0

Ганнибал

2013
Постер к сериалу Роковая черта 2023
7.7

Роковая черта

2023
Постер к сериалу Мертвый сезон 2022
8.2

Мертвый сезон

2022
Постер к сериалу Конференция маньяков 2001
6.6

Конференция маньяков

2001
Постер к сериалу Золотая кровь. Чертов кистень 2021
8.4

Золотая кровь. Чертов кистень

2021
Постер к сериалу Богомол 2017
8.8

Богомол

2017
Постер к сериалу Мерзлая земля 2022
8.4

Мерзлая земля

2022
Постер к сериалу Найди меня 2022
7.3

Найди меня

2022
Постер к сериалу Фишер 2023
9.2

Фишер

2023
Постер к сериалу Никто не знает 2020
8.7

Никто не знает

2020
Постер к сериалу Семья маньяка Беляева 2014
8.1

Семья маньяка Беляева

2014
Бесплатно
Постер к сериалу Скажи, что ты видела 2020
8.9

Скажи, что ты видела

2020
Постер к сериалу Душегубы 2019
9.4

Душегубы

2019
Постер к сериалу Водоворот 2020
8.9

Водоворот

2020
Постер к сериалу Убийца у озера 2017
8.6

Убийца у озера

2017
Постер к сериалу Поезд 2020
8.8

Поезд

2020
Постер к сериалу Декстер: Новая кровь 2021
8.9

Декстер: Новая кровь

2021
Постер к сериалу Самка богомола 2021
9.1

Самка богомола

2021
Постер к сериалу Декстер 2006
9.3

Декстер

2006
Постер к сериалу Меморист 2020
9.2

Меморист

2020
Постер к сериалу Шерлок в России 2019
8.8

Шерлок в России

2019
Постер к сериалу Хороший человек 2020
8.4

Хороший человек

2020
Постер к сериалу Чужак 2020
8.5

Чужак

2020
Постер к сериалу Настоящий детектив 2014
8.8

Настоящий детектив

2014