Анатомия убийцы (сериал, 2018) смотреть онлайн
8.82018, Dark Souls 1 сезон
Криминал, Документальные18+
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Сезоны и серии
Сюжет
Бывший капитан полиции США и британский судебный психолог изучают материалы дел известных серийных убийц. Психолог анализирует сознание серийных убийц, а бывший полицейский рассказывает о тех, кто их выслеживает. Вместе они пытаются понять, что заставляет маньяков убивать самыми жестокими способами.
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