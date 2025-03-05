Анатомия убийцы (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Бывший капитан полиции США и британский судебный психолог изучают материалы дел известных серийных убийц. Психолог анализирует сознание серийных убийц, а бывший полицейский рассказывает о тех, кто их выслеживает. Вместе они пытаются понять, что заставляет маньяков убивать самыми жестокими способами.

