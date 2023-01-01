Анатомия убийцы (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Бывший капитан полиции США и британский судебный психолог изучают материалы дел известных серийных убийц. Психолог анализирует сознание серийных убийц, а бывший полицейский рассказывает о тех, кто их выслеживает. Вместе они пытаются понять, что заставляет маньяков убивать самыми жестокими способами.



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