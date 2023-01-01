Анатомия убийцы. Сезон 1
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Анатомия убийцы
1-й сезон

Анатомия убийцы (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.82018, Dark Souls 6 серий
Криминал, Документальные18+
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1-й сезон

Сюжет

Бывший капитан полиции США и британский судебный психолог изучают материалы дел известных серийных убийц. Психолог анализирует сознание серийных убийц, а бывший полицейский рассказывает о тех, кто их выслеживает. Вместе они пытаются понять, что заставляет маньяков убивать самыми жестокими способами.

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