Декстер (сериал, 2006) смотреть онлайн
- 18+51 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 1
- 18+53 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 3
- 18+56 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 4
- 18+54 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 7
- 18+52 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 8
- 18+54 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 9
- 18+55 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 10
- 18+52 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 11
- 18+55 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Серийный убийца спасает мир от преступников. Детектив-лауреат премий «Сатурна», «Эмми» и «Золотого глобуса» от режиссера «Миллиардов» и «Блудливой Калифорнии» по мотивам романа Джеффа Линдсэя.
Декстер Морган работает судмедэкспертом в полиции Майами, а в свободное время убивает преступников. Жертвами Декстера становятся подонки, до которых не удалось добраться стражам порядка, — маньяк расчленяет негодяев и избавляется от трупов. Благодарю отцу, который работал полицейским, Декстер мастерски умеет прятать улики. Вскоре циничный и хладнокровный серийный убийца вовлекается в интригующее состязание: в Майами появляется загадочный человек, которому удалось превзойти единственного и неповторимого Декстера. Не терпится узнать, как серийному маньяку удается оставаться безнаказанным?
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Информация
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Режиссёр
Стив
Шилл
- Режиссёр
Кит
Гордон
- МСРежиссёр
Маркос
Сига
- ДКАктриса
Дженнифер
Карпентер
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- Актёр
Дэвид
Зайас
- Актёр
�Джеймс
Римар
- КЛАктёр
К.С.
Ли
- ЛЛАктриса
Луна
Лорен Велес
- ДХАктёр
Десмонд
Хэррингтон
- ДБАктриса
Джули
Бенц
- КРАктриса
Кристина
Робинсон
- ДПАктёр
Джеффри
Пирсон
- ДМСценарист
Джеймс
Манос мл.
- ДЙСценарист
Дженнифер
Йейл
- СКПродюсер
Сара
Коллетон
- Продюсер
Джон
Голдвин
- РЛПродюсер
Роберт
Ллойд Льюис
- СБПродюсер
Скотт
Бак
- ДКХудожница
Джессика
Кендер
- ЭКХудожник
Энтони
Коули
- БАХудожник
Брэнди
Александр
- СШМонтажёр
Стюарт
Шилл
- МДОператор
Мартин
Дж. Лэйтон
- ДЛКом�позитор
Дэниэл
Лихт