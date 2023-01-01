Декстер (сериал, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Серийный убийца спасает мир от преступников. Детектив-лауреат премий «Сатурна», «Эмми» и «Золотого глобуса» от режиссера «Миллиардов» и «Блудливой Калифорнии» по мотивам романа Джеффа Линдсэя.



Декстер Морган работает судмедэкспертом в полиции Майами, а в свободное время убивает преступников. Жертвами Декстера становятся подонки, до которых не удалось добраться стражам порядка, — маньяк расчленяет негодяев и избавляется от трупов. Благодарю отцу, который работал полицейским, Декстер мастерски умеет прятать улики. Вскоре циничный и хладнокровный серийный убийца вовлекается в интригующее состязание: в Майами появляется загадочный человек, которому удалось превзойти единственного и неповторимого Декстера. Не терпится узнать, как серийному маньяку удается оставаться безнаказанным?



Оставайтесь с нами, чтобы следить за приключениями кровожадного психопата в криминальном триллере «Декстер». Сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас — на видеосервисе Wink доступны все сезоны! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Все сезоны сериала Декстер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.