Wink
Сериалы
Декстер
2-й сезон

Декстер (сериал, 2007) сезон 2 смотреть онлайн

9.42007, Dexter 12 серий
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Поиски убийцы продолжаются: смотрите 2 сезон сериала «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.

Во втором сезоне полиция Майами обнаруживает место, где Декстер годами прятал трупы своих жертв. Так начинается расследование дела о «мяснике из Бэй-Харбор». Пока ничто не указывает на судмедэксперта, но его коллега и давний недоброжелатель сержант Доакс на всякий случай ведет за ним слежку. Рита тем временем решает, что Декстер — втайне наркоман, и отправляет его на анонимные собрания. А расследовать дело «мясника» направляют агента ФБР Фрэнка Лэнди.

Сможет ли великий мститель сохранить свою тайну? Смотрите во 2 сезоне сериала «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер»