Поиски убийцы продолжаются: смотрите 2 сезон сериала «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.



Во втором сезоне полиция Майами обнаруживает место, где Декстер годами прятал трупы своих жертв. Так начинается расследование дела о «мяснике из Бэй-Харбор». Пока ничто не указывает на судмедэксперта, но его коллега и давний недоброжелатель сержант Доакс на всякий случай ведет за ним слежку. Рита тем временем решает, что Декстер — втайне наркоман, и отправляет его на анонимные собрания. А расследовать дело «мясника» направляют агента ФБР Фрэнка Лэнди.



Сможет ли великий мститель сохранить свою тайну? Смотрите во 2 сезоне сериала «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.

