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Декстер
6-й сезон

Декстер (сериал, 2011) сезон 6 смотреть онлайн

9.32011, Dexter 12 серий
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Затишье после бури: жизнь возвращается в свое русло в новом сезоне криминального триллера «Декстер». Смотрите сериал «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.

Декстер осваивает роль одинокого отца и пытается найти подходящий садик для младшего ребенка. Его сестра Дебра пытается разобраться в своих чувствах: Куинн делает ей предложение, но девушка отвечает отказом. Ее застает врасплох повышение: должность начальника отдела означает, что Куинн будет ее подчиненным. Сэм становится священником, что внезапно способствует их сближению с Декстером. Однако религия неожиданно вступает в схватку с законом: в городе начинают орудовать религиозные фанатики, способные на ужасающие бесчинства.

Кто в ответе за страшную смерть человека и причем тут вера? Смотрите 6 сезон сериала «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер»