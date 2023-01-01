Декстер (сериал, 2011) сезон 6 смотреть онлайн

Затишье после бури: жизнь возвращается в свое русло в новом сезоне криминального триллера «Декстер». Смотрите сериал «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.



Декстер осваивает роль одинокого отца и пытается найти подходящий садик для младшего ребенка. Его сестра Дебра пытается разобраться в своих чувствах: Куинн делает ей предложение, но девушка отвечает отказом. Ее застает врасплох повышение: должность начальника отдела означает, что Куинн будет ее подчиненным. Сэм становится священником, что внезапно способствует их сближению с Декстером. Однако религия неожиданно вступает в схватку с законом: в городе начинают орудовать религиозные фанатики, способные на ужасающие бесчинства.



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