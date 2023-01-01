Декстер (сериал, 2013) сезон 8 смотреть онлайн

Заключительные аккорды драмы: конец истории о маньяке-патологоанатоме в последнем сезоне проекта «Декстер». Смотрите сериал «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.



Отдел полиции отдает честь погибшему капитану ЛаГуэрте. Дебра решает отдалиться от брата и меняет место работы, а в Майами приезжает психоаналитик Эвелин Фогель, заинтересованная личностью Декстера. Он сам вместе с детективами расследует новое дело: какой-то «мастер» убивает людей и вырезает у них части мозга. Дебра переживает тяжелый посттравматический стресс и просит помощи у доктора Фогель. Тем временем Декстер начинает войну с последним и самым опасным маньяком в своей карьере.



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