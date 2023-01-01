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Декстер
8-й сезон

Декстер (сериал, 2013) сезон 8 смотреть онлайн

9.32013, Dexter 12 серий
Триллер, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Заключительные аккорды драмы: конец истории о маньяке-патологоанатоме в последнем сезоне проекта «Декстер». Смотрите сериал «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.

Отдел полиции отдает честь погибшему капитану ЛаГуэрте. Дебра решает отдалиться от брата и меняет место работы, а в Майами приезжает психоаналитик Эвелин Фогель, заинтересованная личностью Декстера. Он сам вместе с детективами расследует новое дело: какой-то «мастер» убивает людей и вырезает у них части мозга. Дебра переживает тяжелый посттравматический стресс и просит помощи у доктора Фогель. Тем временем Декстер начинает войну с последним и самым опасным маньяком в своей карьере.

Чем закончится это противостояние для героя и его близких? Узнайте, какой будет развязка этой истории: смотрите 8 сезон сериала «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер»