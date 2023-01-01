Декстер (сериал, 2013) сезон 8 смотреть онлайн
- 18+51 мин
Декстер
Сезон 8 Серия 1
- 18+55 мин
Декстер
Сезон 8 Серия 2
- 18+47 мин
Декстер
Сезон 8 Серия 3
- 18+48 мин
Декстер
Сезон 8 Серия 4
- 18+46 мин
Декстер
Сезон 8 Серия 5
- 18+53 мин
Декстер
Сезон 8 Серия 6
- 18+51 мин
Декстер
Сезон 8 Серия 7
- 18+51 мин
Декстер
Сезон 8 Серия 8
- 18+54 мин
Декстер
Сезон 8 Серия 9
- 18+51 мин
Декстер
Сезон 8 Серия 10
- 18+51 мин
Декстер
Сезон 8 Серия 11
- 18+55 мин
Декстер
Сезон 8 Серия 12
О сериале
Заключительные аккорды драмы: конец истории о маньяке-патологоанатоме в последнем сезоне проекта «Декстер». Смотрите сериал «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.
Отдел полиции отдает честь погибшему капитану ЛаГуэрте. Дебра решает отдалиться от брата и меняет место работы, а в Майами приезжает психоаналитик Эвелин Фогель, заинтересованная личностью Декстера. Он сам вместе с детективами расследует новое дело: какой-то «мастер» убивает людей и вырезает у них части мозга. Дебра переживает тяжелый посттравматический стресс и просит помощи у доктора Фогель. Тем временем Декстер начинает войну с последним и самым опасным маньяком в своей карьере.
Чем закончится это противостояние для героя и его близких? Узнайте, какой будет развязка этой истории: смотрите 8 сезон сериала «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Режиссёр
Стив
Шилл
- Режиссёр
Кит
Гордон
- МСРежиссёр
Маркос
Сига
- ДКАктриса
Дженнифер
Карпентер
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- Актёр
Дэвид
Зайас
- Актёр
Джеймс
Римар
- КЛАктёр
К.С.
Ли
- ЛЛАктриса
Луна
Лорен Велес
- ДХАктёр
Десмонд
Хэррингтон
- ДБАктриса
Джули
Бенц
- КРАктриса
Кристина
Робинсон
- ДПАктёр
Джеффри
Пирсон
- ДМСценарист
Джеймс
Манос мл.
- ДЙСценарист
Дженнифер
Йейл
- СКПродюсер
Сара
Коллетон
- Продюсер
Джон
Голдвин
- РЛПродюсер
Роберт
Ллойд Льюис
- СБПродюсер
Скотт
Бак
- ДКХудожница
Джессика
Кендер
- ЭКХудожник
Энтони
Коули
- БАХудожник
Брэнди
Александр
- СШМонтажёр
Стюарт
Шилл
- МДОператор
Мартин
Дж. Лэйтон
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лихт