Декстер. Сезон 8. Серия 4
Wink
Сериалы
Декстер
8-й сезон
4-я серия

Декстер (сериал, 2013) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн

9.32013, Dexter
Триллеры, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

Сюжет

Психопат по имени Декстер Морган – Робин Гуд, которого мы заслужили. Его жертвы – преступники, избежавшие правосудия. Декстер неуловим, ведь совершение преступлений он превратил в целую науку.

Сериал Декстер 8 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер»

Всё