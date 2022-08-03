Декстер (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+49 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 1
- 18+53 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 3
- 18+56 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 4
- 18+54 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 7
- 18+52 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 8
- 18+54 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 9
- 18+55 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 10
- 18+52 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 11
- 18+55 мин
Декстер
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Убийца-мститель против маньяка-психопата: следите за историей великого противостояния в экшен-детективе «Декстер». Смотрите 1 сезон сериала «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.
Декстер Морган — хладнокровный и профессиональный судмедэксперт, помогающий полиции Майами ловить преступников. Правда, помогает Декстер не только как патологоанатом: в свободное время он собственноручно расправляется с теми, кто ускользнул от правосудия. Выросший в семье полицейского, Декстер прекрасно знает, как замести следы и где лучше спрятать тело. На протяжении многих лет он безнаказанно воздает преступникам по справедливости. Но внезапно у неуловимого мстителя появляется конкурент: еще один серийный убийца, способный тягаться с самим Декстером.
Кто этот маньяк, решивший соперничать с профессионалом? Смотрите сериал «Декстер» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Режиссёр
Стив
Шилл
- Режиссёр
Кит
Гордон
- МСРежиссёр
Маркос
Сига
- ДКАктриса
Дженнифер
Карпентер
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- Актёр
Дэвид
Зайас
- Актёр
Джеймс
Римар
- КЛАктёр
К.С.
Ли
- ЛЛАктриса
Луна
Лорен Велес
- ДХАктёр
Десмонд
Хэррингтон
- ДБАктриса
Джули
Бенц
- КРАктриса
Кристина
Робинсон
- ДПАктёр
Джеффри
Пирсон
- Актёр
Джон
Литгоу
- ДМСценарист
Джеймс
Манос мл.
- ДЙСценарист
Дженнифер
Йейл
- СКПродюсер
Сара
Коллетон
- Продюсер
Джон
Голдвин
- РЛПродюсер
Роберт
Ллойд Льюис
- СБПродюсер
Скотт
Бак
- ДКХудожница
Джессика
Кендер
- ЭКХудожник
Энтони
Коули
- БАХудожник
Брэнди
Александр
- СШМонтажёр
Стюарт
Шилл
- МДОператор
Мартин
Дж. Лэйтон
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лихт