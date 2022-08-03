Убийца-мститель против маньяка-психопата: следите за историей великого противостояния в экшен-детективе «Декстер». Смотрите 1 сезон сериала «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.



Декстер Морган — хладнокровный и профессиональный судмедэксперт, помогающий полиции Майами ловить преступников. Правда, помогает Декстер не только как патологоанатом: в свободное время он собственноручно расправляется с теми, кто ускользнул от правосудия. Выросший в семье полицейского, Декстер прекрасно знает, как замести следы и где лучше спрятать тело. На протяжении многих лет он безнаказанно воздает преступникам по справедливости. Но внезапно у неуловимого мстителя появляется конкурент: еще один серийный убийца, способный тягаться с самим Декстером.



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