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Декстер
1-й сезон

Декстер (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

9.42006, Dexter 12 серий
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Убийца-мститель против маньяка-психопата: следите за историей великого противостояния в экшен-детективе «Декстер». Смотрите 1 сезон сериала «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.

Декстер Морган — хладнокровный и профессиональный судмедэксперт, помогающий полиции Майами ловить преступников. Правда, помогает Декстер не только как патологоанатом: в свободное время он собственноручно расправляется с теми, кто ускользнул от правосудия. Выросший в семье полицейского, Декстер прекрасно знает, как замести следы и где лучше спрятать тело. На протяжении многих лет он безнаказанно воздает преступникам по справедливости. Но внезапно у неуловимого мстителя появляется конкурент: еще один серийный убийца, способный тягаться с самим Декстером.

Кто этот маньяк, решивший соперничать с профессионалом? Смотрите сериал «Декстер» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер»