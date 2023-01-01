Декстер (сериал, 2012) сезон 7 смотреть онлайн
- 18+53 мин
Декстер
Сезон 7 Серия 1
- 18+57 мин
Декстер
Сезон 7 Серия 2
- 18+55 мин
Декстер
Сезон 7 Серия 3
- 18+51 мин
Декстер
Сезон 7 Серия 4
- 18+56 мин
Декстер
Сезон 7 Серия 5
- 18+53 мин
Декстер
Сезон 7 Серия 6
- 18+52 мин
Декстер
Сезон 7 Серия 7
- 18+55 мин
Декстер
Сезон 7 Серия 8
- 18+55 мин
Декстер
Сезон 7 Серия 9
- 18+52 мин
Декстер
Сезон 7 Серия 10
- 18+56 мин
Декстер
Сезон 7 Серия 11
- 18+54 мин
Декстер
Сезон 7 Серия 12
О сериале
Под тенью нависшей угрозы: закон подбирается к главному герою в 7 сезоне детектива — Декстер». Смотрите сериал «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.
Новый сезон начинается с ужасающего открытия: Дебра застает брата за очередным свершением возмездия. Декстер убеждает ее, что это случайность, и просит помочь замести следы. Полиция расследует убийство детектива Майка Андерсона и девушки, найденной в его машине. Декстер снова опережает коллег и выходит на убийцу — члена украинской мафии. ЛаГуэрта находит чей-то след в церкви, где великий мститель расправился с преступником. Дебра сомневается, что брат рассказал ей всю правду, и продолжает искать.
Кто первый раскроет тайну другой жизни судмедэксперта: полиция или семья? Смотрите 7 сезон сериала «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Режиссёр
Стив
Шилл
- Режиссёр
Кит
Гордон
- МСРежиссёр
Маркос
Сига
- ДКАктриса
Дженнифер
Карпентер
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- Актёр
Дэвид
Зайас
- Актёр
Джеймс
Римар
- КЛАктёр
К.С.
Ли
- ЛЛАктриса
Луна
Лорен Велес
- ДХАктёр
Десмонд
Хэррингтон
- ДБАктриса
Джули
Бенц
- КРАктриса
Кристина
Робинсон
- ДПАктёр
Джеффри
Пирсон
- ДМСценарист
Джеймс
Манос мл.
- ДЙСценарист
Дженнифер
Йейл
- СКПродюсер
Сара
Коллетон
- Продюсер
Джон
Голдвин
- РЛПродюсер
Роберт
Ллойд Льюис
- СБПродюсер
Скотт
Бак
- ДКХудожница
Джессика
Кендер
- ЭКХудожник
Энтони
Коули
- БАХудожник
Брэнди
Александр
- СШМонтажёр
Стюарт
Шилл
- МДОператор
Мартин
Дж. Лэйтон
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лихт