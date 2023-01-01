Декстер (сериал, 2012) сезон 7 смотреть онлайн

Под тенью нависшей угрозы: закон подбирается к главному герою в 7 сезоне детектива — Декстер». Смотрите сериал «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.



Новый сезон начинается с ужасающего открытия: Дебра застает брата за очередным свершением возмездия. Декстер убеждает ее, что это случайность, и просит помочь замести следы. Полиция расследует убийство детектива Майка Андерсона и девушки, найденной в его машине. Декстер снова опережает коллег и выходит на убийцу — члена украинской мафии. ЛаГуэрта находит чей-то след в церкви, где великий мститель расправился с преступником. Дебра сомневается, что брат рассказал ей всю правду, и продолжает искать.



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