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Декстер
7-й сезон

Декстер (сериал, 2012) сезон 7 смотреть онлайн

9.32012, Dexter 12 серий
Триллер, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Под тенью нависшей угрозы: закон подбирается к главному герою в 7 сезоне детектива — Декстер». Смотрите сериал «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.

Новый сезон начинается с ужасающего открытия: Дебра застает брата за очередным свершением возмездия. Декстер убеждает ее, что это случайность, и просит помочь замести следы. Полиция расследует убийство детектива Майка Андерсона и девушки, найденной в его машине. Декстер снова опережает коллег и выходит на убийцу — члена украинской мафии. ЛаГуэрта находит чей-то след в церкви, где великий мститель расправился с преступником. Дебра сомневается, что брат рассказал ей всю правду, и продолжает искать.

Кто первый раскроет тайну другой жизни судмедэксперта: полиция или семья? Смотрите 7 сезон сериала «Декстер» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер»