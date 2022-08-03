Декстер. Сезон 7. Серия 5
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Декстер
7-й сезон
5-я серия

Декстер (сериал, 2012) сезон 7 серия 5 смотреть онлайн

9.32012, Dexter
Триллер, Криминал18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Психопат по имени Декстер Морган – Робин Гуд, которого мы заслужили. Его жертвы – преступники, избежавшие правосудия. Декстер неуловим, ведь совершение преступлений он превратил в целую науку.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер»