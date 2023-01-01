Декстер (сериал, 2008) сезон 3 смотреть онлайн

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На острие бритвы: страсти накаляются в третьем сезоне триллера «Декстер»: сериал смотреть онлайн можно с подпиской Amediateka на Wink.



В новом сезоне маньяк-судмедэксперт убивает человека на этот раз случайно — при самообороне. �Чтобы избежать подозрений, Декстер сближается с братом погибшего, помощником окружного прокурора. Рита узнает о беременности, и Декстер вынужден сделать ей предложение. Главным делом сезона для вершителя справедливости станет погоня за убийцей-наркодилером Фрибо. Деббра тем временем берется за поиски еще одного серийного маньяка по прозвищу «живодер».



Кто из них первым доберется до цели и избежит ли правосудия сам герой? Узнайте в 3 сезоне детектива «Декстер» — сериал доступен в отличном качестве на видеосервисе Wink.



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