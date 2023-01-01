Декстер (сериал, 2008) сезон 3 смотреть онлайн
- 18+56 мин
Декстер
Сезон 3 Серия 1
- 18+48 мин
Декстер
Сезон 3 Серия 2
- 18+48 мин
Декстер
Сезон 3 Серия 3
- 18+53 мин
Декстер
Сезон 3 Серия 4
- 18+47 мин
Декстер
Сезон 3 Серия 5
- 18+52 мин
Декстер
Сезон 3 Серия 6
- 18+56 мин
Декстер
Сезон 3 Серия 7
- 18+53 мин
Декстер
Сезон 3 Серия 8
- 18+50 мин
Декстер
Сезон 3 Серия 9
- 18+49 мин
Декстер
Сезон 3 Серия 10
- 18+49 мин
Декстер
Сезон 3 Серия 11
- 18+50 мин
Декстер
Сезон 3 Серия 12
Сюжет
На острие бритвы: страсти накаляются в третьем сезоне триллера «Декстер»: сериал смотреть онлайн можно с подпиской Amediateka на Wink.
В новом сезоне маньяк-судмедэксперт убивает человека на этот раз случайно — при самообороне. �Чтобы избежать подозрений, Декстер сближается с братом погибшего, помощником окружного прокурора. Рита узнает о беременности, и Декстер вынужден сделать ей предложение. Главным делом сезона для вершителя справедливости станет погоня за убийцей-наркодилером Фрибо. Деббра тем временем берется за поиски еще одного серийного маньяка по прозвищу «живодер».
Кто из них первым доберется до цели и избежит ли правосудия сам герой? Узнайте в 3 сезоне детектива «Декстер» — сериал доступен в отличном качестве на видеосервисе Wink.
Сериал Декстер 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Режиссёр
Стив
Шилл
- Режиссёр
Кит
Гордон
- МСРежиссёр
Маркос
Сига
- ДКАктриса
Дженнифер
Карпентер
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- Актёр
Дэвид
Зайас
- Актёр
Джеймс
Римар
- КЛАктёр
К.С.
Ли
- ЛЛАктриса
Луна
Лорен Велес
- ДХАктёр
Десмонд
Хэррингтон
- ДБАктриса
Джули
Бенц
- КРАктриса
Кристина
Робинсон
- ДПАктёр
Джеффри
Пирсон
- ДМСценарист
Джеймс
Манос мл.
- ДЙСценарист
Дженнифер
Йейл
- СКПродюсер
Сара
Коллетон
- Продюсер
Джон
Голдвин
- РЛПродюсер
Роберт
Ллойд Льюис
- СБПродюсер
Скотт
Бак
- ДКХудожница
Джессика
Кендер
- ЭКХудожник
Энтони
Коули
- БАХудожник
Брэнди
Александр
- СШМонтажёр
Стюарт
Шилл
- МДОператор
Мартин
Дж. Лэйтон
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лихт