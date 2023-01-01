Декстер (сериал, 2010) сезон 5 смотреть онлайн

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Драма разыгрывается не на шутку: маньяки объединяются в новой части детектива «Декстер» — сериал смотреть онлайн продолжайте на видеосервисе Wink.



Финал предыдущего сезона обернулся для Декстера трагедией: жестокий килле�р Троица оказался на шаг впереди. Потеряв любимую женщину, судмедэксперт-убийца теряет контроль. В убийстве подозревают его самого, но Декстер идет по следу настоящего преступника. Тем временем его коллега Куинн разыскивает таинственного Кайла Батлера, на которого указали свидетели. Вместе с Люмен, девушкой, которую пытались убить, Декстер начинает собственную игру.



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