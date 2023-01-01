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Декстер
5-й сезон

Декстер (сериал, 2010) сезон 5 смотреть онлайн

9.32010, Dexter 12 серий
Триллеры, Детективы18+
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Сюжет

Драма разыгрывается не на шутку: маньяки объединяются в новой части детектива «Декстер» — сериал смотреть онлайн продолжайте на видеосервисе Wink.

Финал предыдущего сезона обернулся для Декстера трагедией: жестокий киллер Троица оказался на шаг впереди. Потеряв любимую женщину, судмедэксперт-убийца теряет контроль. В убийстве подозревают его самого, но Декстер идет по следу настоящего преступника. Тем временем его коллега Куинн разыскивает таинственного Кайла Батлера, на которого указали свидетели. Вместе с Люмен, девушкой, которую пытались убить, Декстер начинает собственную игру.

Доберутся ли новоиспеченные напарники до правды? Узнайте в 5 сезоне захватывающей драмы — смотреть сериал «Декстер» можно в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер»

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