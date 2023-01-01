Декстер (сериал, 2009) сезон 4 смотреть онлайн
- 18+52 мин
Декстер
Сезон 4 Серия 1
- 18+48 мин
Декстер
Сезон 4 Серия 2
- 18+50 мин
Декстер
Сезон 4 Серия 3
- 18+55 мин
Декстер
Сезон 4 Серия 4
- 18+48 мин
Декстер
Сезон 4 Серия 5
- 18+54 мин
Декстер
Сезон 4 Серия 6
- 18+51 мин
Декстер
Сезон 4 Серия 7
- 18+53 мин
Декстер
Сезон 4 Серия 8
- 18+50 мин
Декстер
Сезон 4 Серия 9
- 18+55 мин
Декстер
Сезон 4 Серия 10
- 18+49 мин
Декстер
Сезон 4 Серия 11
- 18+50 мин
Декстер
Сезон 4 Серия 12
Сюжет
От себя не убежишь: попытка перевернуть страницу в новой части экшн-триллера «Декстер»: сериал смотреть онлайн приглашаем вас на видеопортале Wink.
Четвертый сезон начинается с переезда: после рождения ребенка семья Морган�ов покидает Майами ради мирной жизни в пригороде. Декстер, однако, даже там не готов отказаться от своей великой миссии по восстановлению справедливости. Агент Фрэнк Лэнди снова отправляется на задание: ФБР годами пытается поймать маньяка по прозвищу Троица, но пока безуспешно. Противостоять ему сможет лишь другой маньяк — но успеет ли Декстер выйти на след, прежде чем произойдет трагедия?
Кто окажется хитрее и получится ли у Морганов начать новую жизнь? Все ответы в сериале «Декстер» — 4 сезон детектива ждет вас в подписке Amediateka на платформе Wink.
Сериал Декстер 4 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Режиссёр
Стив
Шилл
- Режиссёр
Кит
Гордон
- МСРежиссёр
Маркос
Сига
- ДКАктриса
Дженнифер
Карпентер
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- Актёр
Дэвид
Зайас
- Актёр
Джеймс
Римар
- КЛАктёр
К.С.
Ли
- ЛЛАктриса
Луна
Лорен Велес
- ДХАктёр
Десмонд
Хэррингтон
- ДБАктриса
Джули
Бенц
- КРАктриса
Кристина
Робинсон
- ДПАктёр
Джеффри
Пирсон
- ДМСценарист
Джеймс
Манос мл.
- ДЙСценарист
Дженнифер
Йейл
- СКПродюсер
Сара
Коллетон
- Продюсер
Джон
Голдвин
- РЛПродюсер
Роберт
Ллойд Льюис
- СБПродюсер
Скотт
Бак
- ДКХудожница
Джессика
Кендер
- ЭКХудожник
Энтони
Коули
- БАХудожник
Брэнди
Александр
- СШМонтажёр
Стюарт
Шилл
- МДОператор
Мартин
Дж. Лэйтон
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лихт