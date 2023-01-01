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Декстер
4-й сезон

Декстер (сериал, 2009) сезон 4 смотреть онлайн

9.32009, Dexter 12 серий
Триллеры, Криминал18+
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От себя не убежишь: попытка перевернуть страницу в новой части экшн-триллера «Декстер»: сериал смотреть онлайн приглашаем вас на видеопортале Wink.

Четвертый сезон начинается с переезда: после рождения ребенка семья Морганов покидает Майами ради мирной жизни в пригороде. Декстер, однако, даже там не готов отказаться от своей великой миссии по восстановлению справедливости. Агент Фрэнк Лэнди снова отправляется на задание: ФБР годами пытается поймать маньяка по прозвищу Троица, но пока безуспешно. Противостоять ему сможет лишь другой маньяк — но успеет ли Декстер выйти на след, прежде чем произойдет трагедия?

Кто окажется хитрее и получится ли у Морганов начать новую жизнь? Все ответы в сериале «Декстер» — 4 сезон детектива ждет вас в подписке Amediateka на платформе Wink.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер»

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