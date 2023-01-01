Декстер (сериал, 2009) сезон 4 смотреть онлайн

Сюжет

От себя не убежишь: попытка перевернуть страницу в новой части экшн-триллера «Декстер»: сериал смотреть онлайн приглашаем вас на видеопортале Wink.



Четвертый сезон начинается с переезда: после рождения ребенка семья Морган�ов покидает Майами ради мирной жизни в пригороде. Декстер, однако, даже там не готов отказаться от своей великой миссии по восстановлению справедливости. Агент Фрэнк Лэнди снова отправляется на задание: ФБР годами пытается поймать маньяка по прозвищу Троица, но пока безуспешно. Противостоять ему сможет лишь другой маньяк — но успеет ли Декстер выйти на след, прежде чем произойдет трагедия?



Кто окажется хитрее и получится ли у Морганов начать новую жизнь? Все ответы в сериале «Декстер» — 4 сезон детектива ждет вас в подписке Amediateka на платформе Wink.



Сериал Декстер 4 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.