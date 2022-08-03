Декстер. Сезон 4. Серия 7
Wink
Сериалы
Декстер
4-й сезон
7-я серия

Декстер (сериал, 2009) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

9.32009, Dexter
Триллер, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Психопат по имени Декстер Морган – Робин Гуд, которого мы заслужили. Его жертвы – преступники, избежавшие правосудия. Декстер неуловим, ведь совершение преступлений он превратил в целую науку.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер»