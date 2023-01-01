Биография

Стив Шилл — режиссер, писатель, продюсер кино и телевидения, сценарист. Родился в графстве Бакингемшир в 1957 году. Стив окончил среднюю школу в английском городе Кесвик. Позже поступил в Лидский университет, где изучал гуманитарные науки и искусство. Окончив обучение, он присоединился к британской экспериментальной театральной компании Impact Theatre Co-operative в качестве актера. В течение следующих шести лет Стив участвовал в тринадцати оригинальных постановках и гастролировал по Британии и Европе. После распада компании Стив продолжил заниматься написанием, продюссированием и режиссурой спектаклей для собственной театральной труппы. Окончив курсы BBC, Стив Шилл начал работу над успешными проектами на телевидении. Его карьера началась с режиссерских работ, среди которых картины «Жители Ист-Энда», «Катастрофа». После переезда в США Шилл работал над проектами HBO «Рим», «Клан Сопрано», «Прослушка», «Большая любовь». Также Стив снимал эпизоды для таких сериалов, как «Дэдвуд» и «Декстер» — номинантов на «Эмми» и другие престижные премии.