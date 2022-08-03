Декстер. Сезон 3. Серия 11
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Сериалы
Декстер
3-й сезон
11-я серия

Декстер (сериал, 2008) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

9.42008, Dexter
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Психопат по имени Декстер Морган – Робин Гуд, которого мы заслужили. Его жертвы – преступники, избежавшие правосудия. Декстер неуловим, ведь совершение преступлений он превратил в целую науку.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер»