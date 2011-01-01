Декстер. Сезон 6. Серия 7
Wink
Сериалы
Декстер
6-й сезон
7-я серия

Декстер (сериал, 2011) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

9.32011, Dexter
Триллеры, Детективы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Психопат по имени Декстер Морган – Робин Гуд, которого мы заслужили. Его жертвы – преступники, избежавшие правосудия. Декстер неуловим, ведь совершение преступлений он превратил в целую науку.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер»