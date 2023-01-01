Найди меня (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Атмосферный детектив из Греции в лучших традициях криминальных историй о мрачных тайнах уютных городков. Молодая художница Николь, которая специализируется на резьбе по дереву, приезжает в родной город почтить память умершего отца. Она узнает, что ее младшая сестра пропала, и пытается разобраться в таинственном исчезновении, все глубже погружаясь в местные интриги. Тем временем полицейская Деспина Лукиди обнаруживает тело убитой женщины с вырезанными глазами и начинает расследование. Как это связано с историей Николь и кто стоит за загадочными и жуткими происшествиями? Смотрите сериал «Найди меня» (2023) на Wink и узнаете!
Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Все сезоны сериала Найди меня смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ПАРежиссёр
Пьеррос
Андракакос
- ДСАктриса
Даная
Скиади
- ЭМАктриса
Элена
Мавриду
- ВААктриса
Вангелия
Адреадаки
- ИААктриса
Иоанна
Асимакопулу
- НЙАктёр
Никос
Йоргакис
- МЙАктриса
Мария
Йоргиаду
- СКАктриса
Сирмо
Кеке
- АМАктриса
Анна
Маша
- ЭЛАктёр
Эктор
Лиатсос
- ЛБАктриса
Лила
Баклеси
- ПАСценарист
Пьеррос
Андракакос
- ВНСценарист
Вагелис
Нассис
- ВКОператор
Василис
Касвикис
- СМКомпозитор
Ставрос
Марконис