Музыкальные фильмы и сериалы
Лучшие проекты с яркими музыкальными номерами.

Постер к фильму Пророк. История Александра Пушкина 2025
8.6

Пророк. История Александра Пушкина

2025, 137 мин
Постер к фильму Тур с Иванушками 2024
9.2

Тур с Иванушками

2024, 111 мин
Постер к фильму Шоугерл 2024
6.7

Шоугерл

2024, 85 мин
Постер к фильму Отчаянные мамочки 2023
8.6

Отчаянные мамочки

2023, 92 мин
Постер к фильму Дольче! 2023
5.9

Дольче!

2023, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму Странный Эл 2022
7.5

Странный Эл

2022, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Клипмейкеры 2022
6.4

Клипмейкеры

2022, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Флай: Танец свободы 2021
8.9

Флай: Танец свободы

2021, 105 мин
Постер к фильму Лед 2 2020
9.6

Лед 2

2020, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Танцуй сердцем 2019
8.6

Танцуй сердцем

2019, 103 мин
Постер к фильму Вокс люкс 2018
6.5

Вокс люкс

2018, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Суспирия 2018
6.6

Суспирия

2018, 146 мин
Постер к фильму За мечтой 2018
8.3

За мечтой

2018, 88 мин
Постер к фильму Примадонна 2016
8.8

Примадонна

2016, 106 мин
Постер к фильму Хоть раз в жизни 2013
8.7

Хоть раз в жизни

2013, 99 мин
Постер к фильму Уличные танцы 2010
9.4

Уличные танцы

2010, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Стать Джоном Ленноном 2009
8.6

Стать Джоном Ленноном

2009, 93 мин
Постер к фильму Ласковый май 2009
9.4

Ласковый май

2009, 110 мин
Постер к фильму Шоугелз 1995
8.9

Шоугелз

1995, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дорз 1991
8.2

Дорз

1991, 134 мин
Бесплатно
Постер к фильму Девушки из Рошфора 1967
8.2

Девушки из Рошфора

1967, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шербурские зонтики 1964
8.8

Шербурские зонтики

1964, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Джентльмены предпочитают блондинок 1953
9.2

Джентльмены предпочитают блондинок

1953, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Поющие под дождем 1951
8.5

Поющие под дождем

1951, 98 мин
Бесплатно