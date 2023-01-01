Шоугелз
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Шоугелз

Шоугелз (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

8.81995, Showgirls
Драмы125 мин18+

Сюжет

Молодая длинноногая танцовщица Номи отчаянно пытается добиться успеха в Лас-Вегасе и устроиться в популярное шоу. Но пока ей приходится согласиться на работу в стриптизе. Вскоре девушке достаeтся счастливый билет - она знакомится с королевой сцены Лас-Вегаса Кристал. Та устраивает Номи в свое шоу и вводит ее в истинный мир шоу-бизнеса Лас-Вегаса - мир случая, предательства и интриг, в котором сексуальность можно использовать как власть.

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Информация

Страна
Франция, США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шоугелз»

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