Шоугелз (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодая длинноногая танцовщица Номи отчаянно пытается добиться успеха в Лас-Вегасе и устроиться в популярное шоу. Но пока ей приходится согласиться на работу в стриптизе. Вскоре девушке достаeтся счастливый билет - она знакомится с королевой сцены Лас-Вегаса Кристал. Та устраивает Номи в сво�е шоу и вводит ее в истинный мир шоу-бизнеса Лас-Вегаса - мир случая, предательства и интриг, в котором сексуальность можно использовать как власть.



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