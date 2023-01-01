Шоугелз (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Молодая длинноногая танцовщица Номи отчаянно пытается добиться успеха в Лас-Вегасе и устроиться в популярное шоу. Но пока ей приходится согласиться на работу в стриптизе. Вскоре девушке достаeтся счастливый билет - она знакомится с королевой сцены Лас-Вегаса Кристал. Та устраивает Номи в сво�е шоу и вводит ее в истинный мир шоу-бизнеса Лас-Вегаса - мир случая, предательства и интриг, в котором сексуальность можно использовать как власть.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Пол
Верховен
- ЭБАктриса
Элизабет
Беркли
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- Актриса
Джина
Гершон
- ГПАктёр
Гленн
Пламмер
- Актёр
Роберт
Дави
- АРАктёр
Алан
Рачинс
- ДРАктриса
Джина
Равера
- ЛТАктриса
Лин
Туччи
- ГТАктёр
Грег
Трэвис
- АРАктёр
Аль
Руссо
- ДЭСценарист
Джо
Эстерхаз
- ЧЭПродюсер
Чарльз
Эванс
- Продюсер
Марио
Кассар
- АМПродюсер
Алан
Маршалл
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Мазуркевич
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Зубарев
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Завьялов
- ИИАктёр дубляжа
Игорь
Иванов
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- Оператор
Йост
Вакано
- ДАКомпозитор
Дэвид
А. Стюарт