Комедии про мам

Мамы разные нужны: красивые, мудрые, заботливые, смешные, незаменимые и просто самые невероятные героини в коллекции комедий про мам и для мам. Этот образ на экране воплощали лучшие голливудские актрисы: Кейт Хадсон, Мила Кунис, Мэрил Стрип, Шарлиз Терон, Кейт Бланшетт и многие другие. Смотрите и наслаждайтесь!