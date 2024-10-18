Диван для мамы (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Два брата и сестра безуспешно пытаются убедить пожилую мать встать с дивана, который она нашла в магазине. Абсурдистское драмеди «Диван для мамы» — фильм с Юэном Макгрегором, Рисом Ивансом и Эллен Берстин о сложностях семейных отношений.



В день рождения дочери Дэвид вынужден отвлечься от праздника и поехать в крупный мебельный магазин со старшим братом Граффом, чтобы помочь матери найти что-нибудь для дома. Спустя некоторое время женщина набредает на зеленоватый диван и садится на него, отказываясь уходить. Дэвид и Графф даже зовут на помощь сестру Линду, но мать не собирается поддаваться на уговоры. Их перформанс затягивается на ночь, и Дэвид начинает постепенно сам терять рассудок.



Что нового все четверо родственников узнают друг о друге, расскажет «Диван для мамы» 2023 года , смотреть онлайн который можно на WInk.

