Фильмы про танцы

Фильмы про танцы

К Международному дню танца: коллекция фильмов о самом зажигательном виде искусства.

Постер к фильму Черный лебедь. Тайна 2023
7.1

Черный лебедь. Тайна

2023, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Танцевать под дождем 2023
8.7

Танцевать под дождем

2023, 66 мин
Постер к фильму Шаг к мечте: раз и навсегда 2023
9.3

Шаг к мечте: раз и навсегда

2023, 119 мин
Постер к фильму Уличные танцы. Мировой уровень 2023
8.6

Уличные танцы. Мировой уровень

2023, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Танцующая королева 2023
8.7

Танцующая королева

2023, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Страсть, любовь и ненависть в Буэнос-Айресе 2022
7.6

Страсть, любовь и ненависть в Буэнос-Айресе

2022, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Парни не танцуют 2022
8.3

Парни не танцуют

2022, 98 мин
Постер к фильму Флай: Танец свободы 2021
8.9

Флай: Танец свободы

2021, 105 мин
Постер к фильму Битва 2019
9.4

Битва

2019, 81 мин
Постер к фильму Шаг вперед 6: Год танцев 2019
8.4

Шаг вперед 6: Год танцев

2019, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Танцуй сердцем 2019
8.6

Танцуй сердцем

2019, 103 мин
Постер к фильму Призрак Рамаяны 2019
7.4

Призрак Рамаяны

2019, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шаг вперед: Жар улиц 2018
7.0

Шаг вперед: Жар улиц

2018, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Суспирия 2018
6.6

Суспирия

2018, 146 мин
Постер к фильму Большой 2016
9.2

Большой

2016, 126 мин
Постер к фильму Танцующий в пустыне 2014
8.2

Танцующий в пустыне

2014, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Танцуй отсюда! 2013
8.7

Танцуй отсюда!

2013, 93 мин
Постер к фильму Уличные танцы 2 2012
9.2

Уличные танцы 2

2012, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Уличные танцы 2010
9.4

Уличные танцы

2010, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Билли Эллиот 2000
9.1

Билли Эллиот

2000, 106 мин
Постер к фильму Мания Жизели 1995
7.0

Мания Жизели

1995, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шоугелз 1995
8.9

Шоугелз

1995, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шоугелз (в переводе Гоблина) 1995
8.4

Шоугелз (в переводе Гоблина)

1995, 126 мин