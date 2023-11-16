Уличные танцы. Мировой уровень
Wink
Фильмы
Уличные танцы. Мировой уровень
8.62023, Breaking Point
Спортивный97 мин12+
Бунтарь и отличник участвуют в мировом конкурсе по брейк-дансу. Танцевальная драма со звездой «Дома Дракона»

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Уличные танцы. Мировой уровень (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Зрелищная спортивная драма из Великобритании о двух братьях, которым нужно отбросить разногласия, чтобы победить в крупном танцевальном соревновании. Братья Бенджи и Тиджей — талантливые танцоры, но преследующие разные цели в жизни. Если Бенджи во всем старается плыть против течения и не приемлет правила, то Тиджей, наоборот, стремится к порядку. Но однажды им придется забыть претензии друг к другу и общие травмы, ведь на горизонте маячит серьезное соревнование по брейк-дансу. На кону — результат всей Великобритании, и только вместе братья могут принести стране победу. Через какие испытания им придется пройти, расскажут «Уличные танцы. Мировой уровень» — фильм 2023 года смотреть онлайн на Wink можно уже сейчас.

Страна
Великобритания
Жанр
Спортивный
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уличные танцы. Мировой уровень»