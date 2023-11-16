8.62023, Breaking Point
Спортивный97 мин12+
Бунтарь и отличник участвуют в мировом конкурсе по брейк-дансу. Танцевальная драма со звездой «Дома Дракона»
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Уличные танцы. Мировой уровень (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Зрелищная спортивная драма из Великобритании о двух братьях, которым нужно отбросить разногласия, чтобы победить в крупном танцевальном соревновании. Братья Бенджи и Тиджей — талантливые танцоры, но преследующие разные цели в жизни. Если Бенджи во всем старается плыть против течения и не приемлет правила, то Тиджей, наоборот, стремится к порядку. Но однажды им придется забыть претензии друг к другу и общие травмы, ведь на горизонте маячит серьезное соревнование по брейк-дансу. На кону — результат всей Великобритании, и только вместе братья могут принести стране победу. Через какие испытания им придется пройти, расскажут «Уличные танцы. Мировой уровень» — фильм 2023 года смотреть онлайн на Wink можно уже сейчас.
СтранаВеликобритания
ЖанрСпортивный
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Режиссёр
Макс
Джива
- ДПРежиссёр
Дания
Пасквини
- ХДАктриса
Ханна
Джон-Кэймен
- Актриса
Эмили
Кэри
- ССАктриса
Селина
Синден
- ЛМАктёр
Лусиан
Мсамати
- ЧКАктёр
Чарльз
Камроуз
- ДКАктёр
Джулиан
Клэптон
- АХАктёр
Алек
Хопкинс
- КСАктёр
Карам
Сингх
- ЖСАктёр
Жан
Салазар Тавера
- ККАктёр
Келвин
Кларк
- СКСценарист
Салли
Коллетт
- РХСценарист
Рейчел
Хиронс
- НДПродюсер
Нил
Джонс
- ДМПродюсер
Джасмин
Моррисон
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- БКХудожник
Бекки
Каттс
- НСМонтажёр
Нэйтан
Саммерфилд
- СЯОператор
Стефан
Яп