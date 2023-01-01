Шоугелз (в переводе Гоблина) (фильм, 1995) смотреть онлайн
Сюжет
Молодая танцовщица приезжает в Лас-Вегас в поисках денег и славы, но с головой погружается в жестокий мир шоу-бизнеса. Эротическая драма Пола Верховена «Шоугелз» — фильм, получивший культовый статус через много лет после выхода. Смотрите фильм в правильном переводе Гоблина эксклюзивно на Wink.
Номи мечтает стать звездой и построить карьеру танцовщицы в Лас-Вегасе. Однако, только приехав в город, она оказывается без денег, документов и крыши над головой. Чтобы хоть как-то заработать на жизнь, Номи устраивается в стриптиз-клуб, но продолжает стремиться к чему-то большему. Тогда подруга знакомит ее с Кристал, главной танцовщицей шоу под названием «Богиня». Кристал с презрением относится к работе в стриптизе, но высоко оценивает талант Номи и приглашает ее пройти прослушивание на подтанцовку в «Богине». Девушка еще не знает, на что ей придется пойти, чтобы оказаться на вершине.
Как ее изменит Лас-Вегас, покажет фильм «Шоугелз» 1995 года. Смотреть онлайн фильм можно в правильном переводе Гоблина на нашем видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Верховен
- ЭБАктриса
Элизабет
Беркли
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- Актриса
Джина
Гершон
- ГПАктёр
Гленн
Пламмер
- Актёр
Роберт
Дави
- АРАктёр
Алан
Рачинс
- ДРАктриса
Джина
Равера
- ЛТАктриса
Лин
Туччи
- ГТАктёр
Грег
Трэвис
- АРАктёр
Аль
Руссо
- ДЭСценарист
Джо
Эстерхаз
- ЧЭПродюсер
Чарльз
Эванс
- Продюсер
Марио
Кассар
- АМПродюсер
Алан
Маршалл
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Мазуркевич
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Зубарев
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Завьялов
- ИИАктёр дубляжа
Игорь
Иванов
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- Оператор
Йост
Вакано
- ДАКомпозитор
Дэвид
А. Стюарт