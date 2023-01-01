Шоугелз (в переводе Гоблина) (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая танцовщица приезжает в Лас-Вегас в поисках денег и славы, но с головой погружается в жестокий мир шоу-бизнеса. Эротическая драма Пола Верховена «Шоугелз» — фильм, получивший культовый статус через много лет после выхода. Смотрите фильм в правильном переводе Гоблина эксклюзивно на Wink.



Номи мечтает стать звездой и построить карьеру танцовщицы в Лас-Вегасе. Однако, только приехав в город, она оказывается без денег, документов и крыши над головой. Чтобы хоть как-то заработать на жизнь, Номи устраивается в стриптиз-клуб, но продолжает стремиться к чему-то большему. Тогда подруга знакомит ее с Кристал, главной танцовщицей шоу под названием «Богиня». Кристал с презрением относится к работе в стриптизе, но высоко оценивает талант Номи и приглашает ее пройти прослушивание на подтанцовку в «Богине». Девушка еще не знает, на что ей придется пойти, чтобы оказаться на вершине.



Как ее изменит Лас-Вегас, покажет фильм «Шоугелз» 1995 года. Смотреть онлайн фильм можно в правильном переводе Гоблина на нашем видеосервисе Wink.



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