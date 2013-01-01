Танцуй отсюда! (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.62013, Cuban Fury
Мелодрамы, Комедии93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Чтобы завоевать сердце прекрасной начальницы, одному в меру упитанному мужчине предстоит растрясти свои таланты в соревновании на самый зажигательный танец. Однако у него есть соперник, который не постесняется опуститься до очень грязных приемов.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Актёр
Ник
Фрост
- Актриса
Рашида
Джонс
- Актёр
Крис
О’Дауд
- Актёр
Иэн
Макшейн
- БРАктёр
Бен
Рэдклифф
- ИСАктриса
Изабелла
Стейнбарт
- БРАктёр
Брэндон
Робинсон
- ЛКАктёр
Луис
Кайриаку
- КГАктёр
Киран
Гаффни
- Актёр
Стив
Орам
- Сценарист
Ник
Фрост
- Продюсер
Найра
Парк
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Барабанов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДАМонтажёр
Джонатан
Амос
- ДПОператор
Дик
Поуп
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон