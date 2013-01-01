Танцуй отсюда!
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Танцуй отсюда!

Танцуй отсюда! (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.62013, Cuban Fury
Мелодрамы, Комедии93 мин18+
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Сюжет

Чтобы завоевать сердце прекрасной начальницы, одному в меру упитанному мужчине предстоит растрясти свои таланты в соревновании на самый зажигательный танец. Однако у него есть соперник, который не постесняется опуститься до очень грязных приемов.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Танцуй отсюда!»

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