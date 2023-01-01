Фильмы и сериалы про Нью-Йорк
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Фильмы и сериалы про Нью-Йорк

Фильмы и сериалы про Нью-Йорк

Самый популярный мегаполис в кино! Излюбленная локация для самых разных жанров: от мрачных гангстерских драм до романтических комедий. А ещё никакой другой город так часто не разрушали на экране, как этот. Смотрите лучшие фильмы и сериалы про Нью-Йорк в одной коллекции.

ФильмыСериалы
Постер к фильму Анора 2024
6.5

Анора

2024, 133 мин
Постер к фильму Под прикрытием 2023
8.0

Под прикрытием

2023, 91 мин
Постер к фильму Иди ко мне, детка 2023
7.7

Иди ко мне, детка

2023, 97 мин
Постер к фильму Мечты робота 2023
8.6

Мечты робота

2023, 102 мин
Постер к фильму Чарли и фантастическая четверка 2022
8.8

Чарли и фантастическая четверка

2022, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дождливый день в Нью-Йорке 2019
8.2

Дождливый день в Нью-Йорке

2019, 88 мин
Постер к фильму Зеленая книга 2018
9.7

Зеленая книга

2018, 124 мин
Постер к фильму В объятиях лжи 2018
8.2

В объятиях лжи

2018, 94 мин
Постер к фильму Колесо чудес 2017
7.9

Колесо чудес

2017, 96 мин
Постер к фильму Примадонна 2016
8.8

Примадонна

2016, 106 мин
Постер к фильму Внутри Льюина Дэвиса 2012
6.5

Внутри Льюина Дэвиса

2012, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Эмпайр Стэйт 2012
7.6

Эмпайр Стэйт

2012, 90 мин
Постер к фильму Апрель в Нью-Йорке 2012
6.7

Апрель в Нью-Йорке

2012, 71 мин
Постер к фильму Стыд 2011
6.6

Стыд

2011, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Да, возможно… 2008
8.7

Да, возможно…

2008, 107 мин
Постер к фильму Нью-йоркская серенада 2007
7.0

Нью-йоркская серенада

2007, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Осень в Нью-Йорке 2000
9.1

Осень в Нью-Йорке

2000, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Все говорят, что я люблю тебя 1996
8.0

Все говорят, что я люблю тебя

1996, 96 мин
Бесплатно