Фильмы и сериалы про Нью-Йорк
Самый популярный мегаполис в кино! Излюбленная локация для самых разных жанров: от мрачных гангстерских драм до романтических комедий. А ещё никакой другой город так часто не разрушали на экране, как этот. Смотрите лучшие фильмы и сериалы про Нью-Йорк в одной коллекции.
6.5
Анора
2024, 133 мин
8.0
Под прикрытием
2023, 91 мин
7.7
Иди ко мне, детка
2023, 97 мин
8.6
Мечты робота
2023, 102 мин
8.8
Чарли и фантастическая четверка
2022, 79 мин
Бесплатно
8.2
Дождливый день в Нью-Йорке
2019, 88 мин
9.7
Зеленая книга
2018, 124 мин
8.2
В объятиях лжи
2018, 94 мин
7.9
Колесо чудес
2017, 96 мин
8.8
Примадонна
2016, 106 мин
6.5
Внутри Льюина Дэвиса
2012, 100 мин
Бесплатно
7.6
Эмпайр Стэйт
2012, 90 мин
6.7
Апрель в Нью-Йорке
2012, 71 мин
6.6
Стыд
2011, 94 мин
Бесплатно
8.7
Да, возможно…
2008, 107 мин
7.0
Нью-йоркская серенада
2007, 98 мин
Бесплатно
9.1
Осень в Нью-Йорке
2000, 101 мин
Бесплатно
8.0
Все говорят, что я люблю тебя
1996, 96 мин
Бесплатно