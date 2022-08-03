Апрель в Нью-Йорке (фильм, 2012) смотреть онлайн
6.62012, Abril en Nueva York
Мюзикл, Мелодрама71 мин18+
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О фильме
В жизни практически каждой пары наступает такой переломный момент, когда кажется, что отношения зашли в тупик, и исправить всe практически невозможно. Пабло и Валери, молодая супружеская пара из Аргентины, как раз переживают такой период: их взаимоотношения дали трещину. И это, к сожалению, не единственная проблема, с которой приходится справляться главным героям: для того, чтобы заработать денег, они приехали в Нью-Йорк.
Рейтинг
5.6 IMDb